Карасьов думає, що «тушок» буде менше: Кому здаватися - ніхто не знає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання з приводу заяв деяких представників Партії регіонів про те, що в найближчий час з опозиційних фракцій парламенту вийде ряд народних депутатів.

«Чим ближче до президентських виборів, тим буде менше “тушок”, тому що вони не будуть знати, до кого тікати», - сказав експерт.

“Кому здаватися - ніхто не знає”, - пожартував Карасьов.

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Народний депутат України Андрій Шевченко (фракція “Батьківщина”) зазначив, що “Чечетов (один з народних депутатів від ПР Михайло Чечетов, який прогнозує збільшення кількості “тушок” в опозиції, — УНІАН) буде неприємно здивований, побачивши цієї осені опозицію сильною і стійкою”.