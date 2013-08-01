Темник: Поки я міністр, тарифи на комунальні послуги не підвищуватимуться

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) Геннадій Темник.

«Поки я міністр, який відповідає за сферу житлово-комунального господарства, вважаю, що тарифи і той обсяг коштів, який ми збираємо зараз під час проведення заходів з модернізації, достатньо для того, щоб не підвищувати тарифи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Мінрегіон звернувся до облдержадміністрацій з вимогою забезпечити перевірку економічної обгрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги місцевими органами самоврядування в 2013 році.

Глава Мінрегіону Геннадій Темник доручив місцевим адміністраціям проаналізувати рішення органів місцевого самоврядування про підвищення тарифів і вжити відповідно до закону заходів для скасування таких рішень.