Мешканці Луганська оголосили на сьогодні штурм цегельного заводу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Луганська, 31 липня Кам'янобродським РВ ЛМУ ГУМВС України в області розпочато досудове розслідування за фактом забруднення повітря викидами місцевого цегельного заводу. Зазначені відомості кваліфіковані згідно ч.1 ст.241 КК України (забруднення атмосферного повітря).

Зараз на заводі відбувається природне охолодження печі. Проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин правопорушення.

Хід досудового розслідування взято на контроль прокуратурою Кам'янобродського району міста Луганська.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, 2 серпня жителі Кам'янобродського району збиралися взяти штурмом цегельний завод, який за 3 дні роботи задимів прилеглий мікрорайон. У зону екологічного забруднення потрапляють відразу кілька навчальних закладів: 2 коледжі, 2 дитсадки і кілька шкіл, а також 10 тисяч чоловік, які проживають в мікрорайоні.

На сході громадян місцеві жителі вимагали від директора заводу припинити роботу підприємства. Про заплановану акцію жителі поставили до відома правоохоронні органи і міську владу.