Радник президента: Військові, екологічні та транспортні прокуратури розформують

Про це повідомив в інтерв'ю виданню КоммерсантЪ-Украина радник президента Андрій Портнов, який курує розробку закону в Адміністрації Президента.

Також, за словами радника, після прийняття закону будуть ліквідовані міські прокуратури в обласних центрах.

"Вводиться уніфікована трирівнева система прокуратури - будуть місцеві прокуратури (аналог районних), регіональні (аналог Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських прокуратур) і Генеральна прокуратура. Це означає, що міські прокуратури в обласних центрах також ліквідуються", - сказав Портнов.

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"Ясно, навіщо це (міські прокуратури в обласних центрах - ред.) було потрібно прокурорам - є думка, що "чим більше, тим краще". Але тепер система буде уніфікована", - зазначив радник.

Однак він відмовився робити прогноз кількості звільнених після реформи співробітників прокуратури.

"Вважаю неетичним робити такі прогнози", - заявив Портнов і висловив надію, що генпрокурор зуміє знайти рішення щодо передислокації співробітників призначених до ліквідації установ.

Нагадаємо, розробка і прийняття нового закону "Про прокуратуру" є однією з базових вимог для підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.