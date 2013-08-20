Яценюк: що в нас спільного з Росією, крім Голодомору і розстріляних священиків

Як передає прес-служба ВО «Батьківщина», Яценюк підкреслив, що нині Україна перед «історичним моментом вибору»: “Це не просто підпис під Угодою про асоціацію. Це не просто ще один папір, який підпише Україна. Це історичний вибір країни – куди ми ідемо? Що для України вільна нова сім’я – це Європа чи новий Радянський союз, який намагаються будувати?».

За його словами, на півночі з’явились “нові архітектори Берлінського муру»: «Берлінський мур впав, але зараз вони думають його перенести - на кордони України і Європейського союзу. Замість того, щоб тягнутись до тих, хто краще, вони хочуть відгородитись від них».

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Він зазначив, що Росія “часто розповідає про наше спільне минуле»: «А що у нас було в минулому, крім Голодомору, Сталіна, НКВС, крім розстріляних священників, спалених церков, знищеного генетичного коду української нації?»: «У нас ще, правда, була одна перемога - наша спільна перемога у Другій світовій війни. Але навіть це чинний президент Росії ставить під сумнів і каже, що Росія перемогла б фашизм у Другій світовій війні без України. Цього ніколи не відбулося б. Україна є державою-переможницею і державою-засновницею ООН. Ми - гідна і сильна європейська держава. І ми звільнили світ від фашизму».

За словами голови Політради “Батьківщини”, в України немає ще 350 років, щоб очікувати на правильний шлях для розвитку країни: “Угода повинна бути підписана. Україна повинна стати членом Європейського союзу, а український народ повинен стати взірцевим народом Європи. Наша країна буде найкращою на теренах Європи, і ми, молоде покоління українських політиків, беремо відповідальність за це на себе», - наголосив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові відбулося урочисте відкриття Х Світового Конгресу Українців. Світовий Конгрес Українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ об’єднує українські організації з 33-х країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн.