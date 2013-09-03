Тягнибок будує розкішний маєток у заповіднику (відео)

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші", журналістам якої вдалось вперше віднайти житло очільника українських націоналістів, передає ТСН.

До маєтку можна доїхати через глухий і заповідний ліс новенькою асфальтованою дорогою. При в'їзді до ділянки встановлений шлагбаум, а навколо є таблички "Заповідник "Стугна".

Інформацію про те, що в цьому районі саме будується лідер "Свободи" підтвердили місцеві мешканці і навіть виконроб Тягнибока.

При цьому, помічник народного депутата Юрій Сиротюк заявив у коментарі "Грошам", що Тягнибок знаходиться у відрядженні в Брюсселі.

Слід зазначити, що у природоохоронному заповіднику будувати суворо заборонено, тому лісників на всяк випадок залякали.

"Там були і УБОП, і УБЕП, і прокуратура. Я своїх хлопців послав - так до них вийшли охоронці з битами і сказали, що якщо ще раз сюди сунуться - мізки будуть збирати по соснах", - повідомив лісник.

Також після офіційного запиту на будові Тягнибока навіть виконроб забув, на кого він працює. На земляній ділянці є два будинки на березі водойми серед сосен, один з яких нібито належить братові політика Андрію Тягнибоку.

Обидві ділянки мають спільну будку для охорони, дві хвіртки та ще й одного виконроба. При цьому у декларації про доходи політика не має ані земельної ділянки, ані будинку. Перед виборами він залюбки хвалився журналістам "1+1" лише квартирою у Львові.

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