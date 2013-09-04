Завтра у ВР будуть проголосовані євроінтеграційні закони - регіонал
11:53, 04 вересня 2013Політика
1032 0
Голова Регламентного комітету Верховної Ради, народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко запевняє, що буде зроблено усе, аби завтра відбувалося нормальне голосування за євроінтеграційні законопроекти.
Макеєнко запевняє, що завтра відбудеться нормальне голосування за законопроекти
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
“Завтра четвер - день голосування. Ми зробимо все для того, щоб явка народних депутатів була завтра майже 100%. І просимо, звертаємося до опозиції. Тому завтра, ми впевнені у тому, євроінтеграційні закони будуть проголосовані”, - сказав Макеєнко.
Він запевнив, що Партія регіонів голосуватиме за ці законопроекти стовідсотково.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter