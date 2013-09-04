Завтра у ВР будуть проголосовані євроінтеграційні закони - регіонал

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Завтра четвер - день голосування. Ми зробимо все для того, щоб явка народних депутатів була завтра майже 100%. І просимо, звертаємося до опозиції. Тому завтра, ми впевнені у тому, євроінтеграційні закони будуть проголосовані”, - сказав Макеєнко.

Він запевнив, що Партія регіонів голосуватиме за ці законопроекти стовідсотково.