«Антонов» має намір розгорнути базу з переобладнання літаків на Кубі

Планується переобладнати близько 140 машин в нову модифікацію Ан-2-100. Про це УНІАН повідомили у прес-службі держпідприємства «Антонов».

Відповідну тристоронню угоду про співпрацю, за інформацією прес-служби, було підписано 3 вересня.

«Крім того, «Антонов» у рамках окремого договору здійснить поставки необхідних агрегатів та комплектуючих виробів, а двигуни поставить безпосередньо «Мотор Січ», - повідомили в прес-службі.

При потребі «Антонов» також організує навчання льотного та технічного персоналу, а також здійснить авторський супровід експлуатації літаків Ан -2 -100 в Республіці Куба .

Як повідомляв УНІАН, «Антонов» представив оновлений багатоцільовий біплан Ан -2 -100, призначений для змішаних пасажирсько-вантажних перевезень на невеликих аеродромах у складних кліматичних і метеоумовах, в липні поточного року. Підприємство планувало переобладнати в нову модифікацію всі наявні в Україні машини Ан -2, а також вийти на російський ринок з пропозицією модернізації російського парку біпланів, експлуатація яких актуальна для північних і східних територій РФ .

Літак Ан -2 -100 розрахований на максимальне комерційне навантаження в 1500 кг, здатний брати на борт 12 пасажирів, екіпаж - 2 людини. Максимальна крейсерська швидкість літака - 250 км/год, крейсерська висота польоту - 3000 м. Необхідна довжина смуги - 550 м, практична дальність польоту - 525 км. Ресурс літака становить 20 тис. годин, при цьому термін служби не обмежений.

ДП «Антонов» співпрацює з кубинськими партнерами також за програмою поставок пасажирських літаків Ан -158. У серпні «Антонов» передав Кубі третій літак Ан -158 і підписав твердий контракт на постачання ще трьох таких повітряних суден.