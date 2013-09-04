До 10 вересня до Києва прибуде комісія для вирішення проблем у торгівлі з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією Валерій Мунтіян під час слухань у Комітеті ВР з питань економічної політики на тему “Проблемні питання, що виникли у торгівельних відносинах між Україною та Російською Федерацією, та шляхи їх вирішення”.

Він, зокрема, відзначив, що робоча група, яка була утворена після початку проблем на українсько-російській митниці, зверталася до Міністерства економічного розвитку.

“Ми звернулися негайно - провести позачергове засідання підкомісії торгово-економічних відносин Україна-Росія. Якщо на цій підкомісії ми не зможемо вирішити ці питання чи врегулювати їх, ми будемо вимагати піднести на вищий рівень і провести засідання комітету - теж негайно, протягом місяця”, - сказав Мунтіян.

За його словами, “написав лист, терміново він був розглянутий, і ми отримали відповідь — до 10 вересня поточного року в Україну приїжджають російська частина цієї підкомісії з представниками митниці, Міністерства економічного розвитку, Міністерства промисловості і торгівлі і всіх федеральних відомств, які мають до цього безпосереднє відношення”, - сказав Урядовий уповноважений.

Таким чином, відзначив Мунтіян, у Києві можуть бути вирішені усі проблемні питання.

Також він відзначив, що від України було написано звернення до Виконкому СНД, де було повідомлено, що українська сторона вважає, що немає нормативно-правових актів, відповідно до яких українських товаровиробників було віднесено до “профілю ризику”.

“Ми вважаємо, що порушена 19 стаття про зону вільної торгівлі (між країнами СНД - УНІАН)”, - сказав Мунтіян.

Він також додав, що Виконком просять надати Україні практичну допомогу щодо виконання цієї статті, звернутися до економічного суду країн СНД, провести засідання комісії експертів, а також найближчим часом провести українсько-російські консультації.