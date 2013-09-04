ЗМІ: Новинський пообіцяв урахувати думку севастопольців про євроінтеграцію

Як передають Коментарі, про це він заявив, вийшовши з кінотеатру «Зоряний», де сьогодні відбулася зустріч депутатів від Партії регіонів з Президентом Віктором Януковичем.

Відповідаючи на запитання, чи буде він голосувати за євроінтеграційні законопроекти, Новинський відповів: «Я обирався в Севастополі, де у севастопольців настрій трошки інший. Вони виступають за те, щоб Україна була в Митному союзі. Я не можу голосувати без урахування думки севастопольців».

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Також він нагадав про підтримку Партії Регіонів під час виборів.

«З приводу вступу у фракцію Партії регіонів, швидше за все я буду там. Партія регіонів підтримувала мене на виборах, коли я йшов по Севастополю і багато ідеологічних норм партії мені близькі, але я поки не збираюся нікуди вступати», - сказав він.

«Ви завтра побачите, потерпіть, залишилося зовсім небагато», - заявив нардеп, відповідаючи на запитання журналістів про його входження у фракцію ПР.

На запитання, в який комітет він збирається йти працювати, депутат відповів: «Чесно скажу: ще не вирішив, але те, що я буду в групі Росія - Україна - це 100%».

Крім того, на питання, чому його сьогодні не було видно в Раді, Новинський відповів, що прийшов у зал «манівцями» і пообіцяв ходити на засідання парламенту.

Нагадаємо, сьогодні в кінотеатрі «Зоряний» відбувалася зустріч фракції Партії регіонів з Президентом Віктором Януковичем.

Ще раніше з´явилася інформація про те, що велика група народних депутатів від Партії регіонів виступає проти голосування за євроінтеграційні законопроекти.