Росія планує розширити свою присутність в Арктиці

Росія відновила на Новосибірських островах військову базу, головне завдання якої - забезпечення безпеки судноплавства по Північному морському шляху (СМП), заявив президент Володимир Путін на зустрічі з активом "Єдиної Росії", повідомляють Вести Економіка.

Путін нагадав, що базу закрили в 1994 році. "Зараз там йде робота. Це велика, досить складна операція. Чотири криголама супроводжували це угруповання, десь 17 суден супроводу, ще кілька великих суден. Там залишилася велика група російських військовослужбовців, які відновлюють інфраструктуру, в тому числі аеропорт", - зазначив президент.

"Сучасні технології дозволяють нам розгорнути там повноцінне військове містечко, яке буде виконувати відразу декілька функцій. Там будуть знаходитися не тільки військовослужбовці за прямим своїм призначенням. Там працюватимуть метеорологи, співробітники МНС, які всі разом повинні будуть забезпечити безпечне використання Севморпути", - підкреслив Путін.

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"Ми будемо йти шляхом розширення нашої присутності в Арктиці, при цьому необхідно дбайливим чином ставитися до вразливої арктичної природи", - зазначив він.

Арктика була і залишиться невід'ємною частиною Росії, і пропозиції віддати Арктику під управління міжнародного співтовариства - дурість. "Арктика - невід'ємна частина Російської Федерації, що знаходиться під нашим суверенітетом протягом декількох століть. Так воно і буде залишатися в усі наступні часи", - заявив Путін.