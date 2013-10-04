Російські депутати віддаються суму і печалі через Угоду про асоціацію України з ЄС

Російським парламентаріям «сумно» у зв'язку з майбутнім підписанням Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві сказав перший заступник Комітету Ради Федерації у міжнародних справах Володимир Джабаров.

«Якщо говорити про мою особисту оцінку - сумно, відверто кажучи, для РФ і всього нашого народу. Україна - не тільки найближчий сусід, ця братня країна, практично 85% населення України мають родинні зв’язки в Росії, і важко уявити, що Україна може віддалитися настільки, що ми станемо по різні боки барикад, у різних союзах», - сказав він.

Джабаров додав, що Україна прагне в ЄС, а РФ стоїть на чолі інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

Він назвав «не дуже веселим» день, коли проводитиметься саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі, де планується підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. При цьому Джабаров зазначив, що кожна країна має право вибору, тому керівництво Росії нікуди не тягне Україну.

«Наскільки цей вибір буде правильним чи помилковим - розсудить час, тоді стане ясно, хто з нас правий, а хто винуватий», - сказав Джабаров.