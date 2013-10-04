ЄС співпрацюватиме зі своїми партнерами, незалежно від обраного ними шляху - Фюле

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле сказав у своєму виступі на 5-му Форумі громадянського суспільства ініціативи «Східне партнерство», кажучи про зобов'язання ЄС.

«Ми не відмовлятимемося від жодних наших партнерів, незалежно від амбіцій цього партнера або обраного шляху», - сказав Фюле.

Він відзначив, що угоди про асоціацію існують для того, щоб просувати партнерів, а не для того, щоб вони залишалися на задвірках «Східного партнерства».

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Єврокомісар також зазначив, що яким би не був внутрішній або зовнішній тиск на країни, не може бути компромісів щодо цінностей і принципів, на яких базується партнерство.

Крім того, Фюле пообіцяв, що не вводитиме ніякої диференціації щодо платформ громадянського суспільства в країнах «Східного партнерства», тоді як ЄС зміцнюватиме диференціацію з країнами-партнерами і партнерськими урядами.

«Ви всі важливі в рівній мірі для нас», - наголосив Фюле.

Він також висловився за зміцнення структурного діалогу.

«У рамках цього я беру зобов'язання, яке полягає в тому, що чим менше підтримки ви відчуватимете з боку уряду, тим більше підтримки буде з нашого боку. Якщо будь-хто з вас або ваших колег стане жертвою політики уряду за те, що він робить як захисник прав людини або активіст громадянського суспільства, то він зможе знайти мене і моїх колег у Брюсселі, і ми завжди надамо підтримку», - сказав єврокомісар.