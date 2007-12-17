Україна вступить до СОТ невідомо коли

Дату засідання Робочої групи зі вступу України до Світової торгової організації під час консультацій української делегації в Женеві не визначено.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Таким чином, засідання Робочої групи не зможе відбутися до засідання Генеральної ради СОТ.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня до Женеви для врегулювання питання про експортні мита вирушила українська делегація на чолі із заступником міністра економіки В.П’ятницьким.

Під час переговорів також планувалося визначити дату проведення засідання Робочої групи, на якому має бути схвалений звіт щодо України для подальшого розгляду питання на Генеральній раді СОТ.

Засідання Генради призначено на 19-20 грудня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 16 грудня в інтерв`ю "5 каналу" сказав, що Україна може вступити до СОТ вже 20 грудня. За його словами, Україна вже впритул наблизилася до членства в СОТ, досягнуто всіх необхідних домовленостей.