Головне за день: огляд топ-новин

В ЄС вважають, що суд порушив принципи демократії, позбавивши нардепів мандатів

Глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський вважає, що позбавлення депутатів мандату через суд є порушенням принципів демократії, зокрема принципу рівної репрезентації в парламенті сил в тому вигляді, в якому їх обрав народ.

ЗМІ: Росія почала постачати військову техніку до Іраку

Росія почала постачати Іраку озброєння і військову техніку за контрактом, підписаним у жовтні 2012 року. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на джерела в іракському уряді. Сума підписаної з Іраком угоди становить 4,3 мільярда доларів. Цей контракт передбачає поставку близькосхідного державі 48 зенітних ракетно -гарматних комплексів «Панцир - С1» і 40 ударних вертольотів Мі- 28НЕ.

ЗМІ: Індія заарештувала команду судна мисливців за піратами, у складі якої 3 українця (фото)

Індійська поліція сьогодні заарештувала 35 членів екіпажу затриманого судна Seaman Guard Ohio, у складі якого троє українців. На даний час воно перебуває в порту Тутікорін у південному штаті Тамілнад. Судно американської компанії "ЕдвенФорт" (AdvanFort) йшло під прапором Сьєрра-Леоне. Імовірно, в індійських водах воно переховувалося від циклону, проте екіпаж не зміг надати дозвільних документів на виявлену на борту зброю.

ЄС закликає підготувати закон для звільнення Тимошенко

Українська опозиція повинна відкинути "старі образи" та підготувати законопроект, що дозволить звільнити екс-главу українського уряду Юлію Тимошенко, котрий вчора пообіцяв підписати Президент України Віктор Янукович. Про це повідомив віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич сьогодні в ефірі Польського радіо.

За заворушення в Бірюльово заарештували українця

Тверський суд столиці Росії у п'ятницю заарештував до 13 грудня 18-річного уродженця України, учня будівельного коледжу номер 30 у Москві Андрія Титаренка. Він один з чотирьох фігурантів кримінальної справи про хуліганство в районі Москви Бірюльово Західне.

Зник один з речових доказів у "врадіївській справі"

Із матеріалів справи про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової зник речовий доказ - наконечник від насоса. Про це журналістам повідомив адвокат підсудного капітана міліції Євгена Дрижака Володимир Клименко. За його словами, про зникнення речового доказу він дізнався лише вчора - 17 жовтня. Проте, як повідомила журналістам потерпіла, зникнення цього наконечника вигідне тому, хто її бив насосом. Більш того, цей наконечник знайдено в лісопосадці опергрупою, до якої входив Дрижак.

Росія усвідомлює, що перебільшила ризики ЗВТ України з ЄС - Азаров

На думку Азарова, не варто очікувати різкого напливу товарів з Європи на внутрішній ринок України чи, тим паче, їх потрапляння з України в Росію.

Рибак сподівається владнати питання з відправкою Тимошенко до Німеччини наступного тижня

Спікер очікує, що народними депутатами буде поданий варіант закону для засуджених, які тяжко хворіють, відбувають покарання, але вилікувати в Україні їх неможливо.

Крашковій стало зле під час засідання, і її забрала «швидка»

Ірину Крашкову, що є потерпілою у "врадіївській справі", сьогодні із залу суду відвезла «швидка» медична допомога. Дівчину оглянули нейрохірург і невропатолог. У лікарні Крашковій вже зробили необхідні ін'єкції.

На розгляд ВР внесено законопроект, що дозволить Тимошенко лікуватися в Німеччині

Народний депутат України Микола Рудьковський (фракція Партії регіонів) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого і Кримінального процесуального кодексів України (щодо правового регулювання лікування засуджених за кордоном)”. Законопроект зареєстровано у ВР, але на даний час текст його недоступний. У той же час член парламентської фракції ПР Володимир Олійник спростував повідомлення про те, що ПР начебто причетна до підготовки проекту закону, який би дозволяв ув'язненим виїжджати на лікування за кордон.

Орхану Зейналову пред'явили офіційне звинувачення

Слідчі пред'явили офіційне звинувачення уродженцю Азербайджану Орханові Зейналову, який підозрюється у вбивстві 25-річного Єгора Щербакова. Нагадаємо, що гучний злочин стався в ніч на 10 жовтня біля під'їзду житлового будинку. Вбивство викликало заворушення в Західному Бірюльово, а після упіймання підозрюваного столична влада влаштувала масові рейди з виявлення нелегальних мігрантів. «Орханові Зейналову сьогодні пред'явлено звинувачення у вбивстві в присутності адвоката і перекладача», - повідомив представник Головного слідчого управління СК РФ по Москві Сергій Стукалов.