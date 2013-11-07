Мітинг прихильників Тимошенко завершився, учасники акції розійшлися

Біля Верховної Ради закінчився мітинг близько 700 прихильників опозиції на підтримку європейського вибору України.

Як передає кореспондент УНІАН, до учасників акції після закриття ранкового засідання вийшов лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.

Він подякував присутнім за активну участь в акції, за відстоювання євроінтеграційних законів та євраінтеграційного курсу країни в цілому.

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Після цього пролунав державний гімн й учасники мітингу розійшлися.

На даний час рух вулицею Грушевського відновлено.