Засідання ВР ще не розпочалося
16:17, 07 листопада 2013Політика
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Вечірнє засідання Верховної Ради України, яке мало розпочатися о 16.00, ще не розпочалося.
Вечірнє засідання Ради ще не розпочалося
Як передає кореспондент УНІАН, більшість народних депутатів присутні у сесійній залі. Проте керівництва ВР у залі немає.
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Як відомо, сьогодні на 15.00 була призначена зустріч голови ВР Володимира Рибака з керівниками моніторингової місії Європарламенту в Україні Олександром Квасьнєвським та Петом Коксом.
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