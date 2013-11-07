Засідання ВР ще не розпочалося

Як передає кореспондент УНІАН, більшість народних депутатів присутні у сесійній залі. Проте керівництва ВР у залі немає.

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Як відомо, сьогодні на 15.00 була призначена зустріч голови ВР Володимира Рибака з керівниками моніторингової місії Європарламенту в Україні Олександром Квасьнєвським та Петом Коксом.