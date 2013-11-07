Київ підпише Угоду з ЄС лише у випадку фінансової допомоги - польський експерт

Таку думку висловив експерт одного із найавторитетніших аналітичних центрів у Польщі, Osrodek Studiow Wschodnich, Аркадіуш Сарна в спеціальному коментарі, текстом якого володіє УНІАН.

”Гра навколо саміту ”Східного партнерства” у Вільнюсі, яку веде Київ з головними потенційними кредитодавцями - Росією та Заходом, може свідчити про те, що остаточне рішення української влади по Вільнюсу залежатиме від прогресу в питаннях фінансової підтримки, яка за нинішніх макроекономічних умов виглядає головною надією на уникнення катастрофи державних фінансів”, - написав аналітик.

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Він відзначив, що національний ВВП за перші дев`ять місяців поточного року знизився на 1,5% та останній квартал став п`ятим поспіль, коли було зафіксоване падіння української економіки.

Зменшення національного продукту привело до значно менших доходів державного бюджету, що змушує уряд зменшувати теж видатки та шукати додаткових джерел доходів, в тому числі, шляхом ухвалення непопулярних рішень.

Серед них експерт нагадав плановане підвищення цін на газ для населення, що вимагає від України ключовий кредитор, МВФ, для виділення близько 15 млрд доларів, а також можливу відмову від зменшення податків з 2014 року.

”1 листопада після сплату передостанньої в 2013 році частини кредиту МВФ на казначейському рахунку залишалося лише 410 млн гривень (близько 50 млн доларів) вільних коштів, що означає найменший їх рівень за останні 10 років”, - написав аналітик.

Він також звернув увагу на борги України перед головним постачальником газу, російським ”Газпромом”, якому ”Нафтогаз” ще за серпень не заплатив майже 900 млн дол.

”Незважаючи на те, що імпорт газу формально оплачує державний ”Нафтогаз”, через його жахливий фінансовий стан часто кошти на оплату газу йдуть з державного бюджету (через збільшення капіталу компанії шляхом додаткових емісій урядових облігацій та надання державних гарантій на кредити, які бере компанія, та інше)”, - нагадав аналітик.

Як повідомляв УНІАН, представники української влади заявляють про намір підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом на саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі 28-29 листопада, але ЄС заявляє, що для цього спочатку треба вирішити справу ”вибіркового правосуддя”, символом якої є справа Юлії Тимошенко.

Російська Федерація лякає Україну катастрофічними наслідками для економіки у випадку підписання цього документу та переконує інтегруватися краще у створюваний нею Євразійський союз з Білорусією та Казахстаном. Росія обіцяє українцям значну меншу ціну на газ, котра займає значну частину у видатках ключової галузі української економіки - металургії.