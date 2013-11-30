Експерти: Розгін Євромайдана - провокація проти євроінтеграції України

Показові звірства кримського полку в Києві - це провокація, націлена на те, щоб зірвати євроінтеграцію України і підставити Президента перед виборами. Про це заявив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу "Перспектива " Євген Черненко.

«Міліція з задоволенням під прицілом телекамер по-звірячому била беззахисних людей. Це ніщо інше, як провокація - комусь дуже хочеться зірвати євроінтеграцію України і підставити Віктора Януковича напередодні президентських виборів. Заява окремих «регіоналів» про те, що демонстрантів розігнали о 4 годині ночі, щоб встановити новорічну ялинку, - слабка спроба перекласти провину з хворої голови на здорову» - заявив експерт.

Вчора напередодні розгону Евромайдана подібну думку висловив президент Української академії політичних наук Микола Михальченко .

«Силовий сценарій розгону Евромайдана можливий, якщо в Партії регіонів переможе «агресивне крило», не зацікавлене у підписанні угоди про асоціацію України з ЄС навесні наступного року. Віктор Янукович у Вільнюсі домовився з лідерами країн ЄС про те, що угода про Асоціацію буде підписана в майбутньому. Можливо, вже в березні. Звичайно, це не всім нашим сусідам подобається. Не секрет, що в Партії регіонів є група впливових людей, налаштованих проти євроінтеграції України. Сьогодні вони виступають в ролі п'ятої колони сусідньої країни, намагаючись скомпрометувати свого ж Президента в очах Євросоюзу. Мета зрозуміла - закрити Україні шлях до Європи на довгі роки. І не виключено, що цих «яструбів» мотивують з-за меж нашої країни» , - сказав експерт.