На Майдані Незалежності зібрався альтернативний мітинг

Присутніх близько 200 осіб. Один з виступаючих назвав себе організатором Євромайдану, мітингувальники заявляють, що не будуть йти на Михайлівську площу.

В цей же час по Майдану ходять люди з гучномовцями, звуть народ на Михайлівську і називають виступаючих зрадниками.

Площа оточена металевими щитами, навколо стоїть "Беркут", але, як стверджує "Комсомольська правда", не той, який був на відео розгону площі.

Перехожі висловлюють "Беркуту", що про нього думають і фотографують особи.

Разом з тим привезену ялинку ще не почали монтувати.

Тим часом на Михайлівській вже зібралися 10 тисяч осіб.