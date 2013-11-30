На Майдані Незалежності зібрався альтернативний мітинг
16:21, 30 листопада 2013Політика
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Ялинку, яку так хотіли встановити комунальні служби, досі не змонтували.
Присутніх близько 200 осіб. Один з виступаючих назвав себе організатором Євромайдану, мітингувальники заявляють, що не будуть йти на Михайлівську площу.
В цей же час по Майдану ходять люди з гучномовцями, звуть народ на Михайлівську і називають виступаючих зрадниками.
Площа оточена металевими щитами, навколо стоїть "Беркут", але, як стверджує "Комсомольська правда", не той, який був на відео розгону площі.
Перехожі висловлюють "Беркуту", що про нього думають і фотографують особи.
Разом з тим привезену ялинку ще не почали монтувати.
Тим часом на Михайлівській вже зібралися 10 тисяч осіб.
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