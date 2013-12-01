Динамівець Шовковський приєднається до мітингувальників

02:48, 01 грудня 2013
Політика
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Воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський збирається взяти участь у народному віче біля пам'ятника Тараса Шевченка.

Шовковський Фото fcdynamo.kiev.ua

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я не політик. Але я громадянин. І мій громадянський обов'язок полягає в тому, щоб не залишатися байдужим до тієї сваволі, яку дозволили собі можновладці! Я маю право на власну думку! І ніхто! Ніхто не має права закривати мені рота, я один з народу! А значить, я і є народ, я йду на мітинг у Парк Шевченка! ", - написав СаШо.

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У неділю, 1 грудня на 12 годину заплановано початок народного віча протестуючих у Києві біля пам’ятника Тараса Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада, вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

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