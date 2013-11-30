Серед «беркутівців», які розганяли Євромайдан у Києві, були й черкащани – генерал міліції

Про це в інтерв’ю черкаському Інтернет-виданню «Прочерк» розповів генерал міліції, колишній начальник Управління МВС у Черкаській області та в.о. начальника УСБУ області Микола Каплій.

«Я до останнього не вірив заявам начальника київської міліції Валерія Коряка, що до складу спецпідрозділів «Беркуту», який бив і розганяв мітингувальників у Києві, крім кримчан і луганчан, входили також і черкащани. Проте сьогодні я отримав тому підтвердження. Більше того, знаю, що зараз готують на Київ з Черкас ще 55 осіб. Та це вже не «беркутівці», а просто представники правоохоронних органів», - зазначив екс-керівник черкаського міліцейського главку.

На тему: Москаль: київський Главк не може давати накази «Беркуту» з інших регіонів

«Я за всю історію не те що незалежної України, а й Радянського Союзу такого не пам’ятаю! Є інструкція, як можна застосовувати гумові кийки. Ніколи гумовим кийком не можна бити ні по голові, ні по ключицях, ні по животу! Але ми всі бачили у відеорепортажах як били людей. Вважаю, що президент має понести відповідальність за те, що відбулося на Майдані», - переконаний генерал міліції.

Що ж до самих «беркутівців», то, за словами Каплія, вони мають бути звільнені, а потім притягнуті до відповідальності.

«Ці люди не повинні працювати в правоохоронній системі, бо це деморалізовані люди. Їх треба посилати у село виконувати якусь важку фізичну роботу. На інше вони не здатні», – заявив генерал.

Він додав, що отримав інформацію і щодо дій черкаських ДАІшників, яким дали вказівку хоч і не втручатися прямо в роботу перевізників, проте наполегливо рекомендувати їм не виїжджати у Київ «в зв’язку з погіршенням погодних умов».