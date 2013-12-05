Експерт вважає, що Раді потрібно зайнятися бюджетом

«Якщо відповідати на питання про те, що потрібно робити сьогодні Верховній Раді, що потрібно робити уряду, то я вважаю, тут варіантів бути не може. До Нового року залишається дуже мало часу, а у держави досі немає Держбюджету на наступний рік. Тому і парламенту і Кабміну необхідно сьогодні зосередитися на роботі над проектом Держбюджету», – зазначив Євген Черненко.

«Які б події не відбувалися в політичній площині, завдання й уряду, і всіх органів влади забезпечити нормальну життєдіяльність держави. Тим більше що події сьогодні локалізовані в Києві – інша країна живе, загалом, нормальним життям. І 1 січня у регіонів, у великих і маленьких містах і селах, виникне питання: за яким бюджетом працювати, які зарплати людям платити, які пенсії тощо», – сказав експерт.

За його словами, політикам як від влади, так і від опозиції, не слід забувати в запалі політичної боротьби про відповідальність перед народом. «Є така приказка: війна війною, а обід – за розкладом. Політики, причому це стосується політиків і від влади, і від опозиції, зобов'язані пам'ятати про відповідальність, яку вони на себе взяли перед людьми. Образно кажучи, треба забувати про політику і подумати, як нагодувати народ наступного року», – сказав Євген Черненко.

Нагадаємо, що Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю журналістам українських телеканалів розповів, що Державний бюджет 2014 року буде сплановано так, щоб суттєво збільшити фінансування розвитку регіонів. «Бюджет 2014 року має бути бюджетом розвитку регіонів. Бо вже запрацював регіональний фонд розвитку. І на наступний рік ми, можливо, вперше за всі роки незалежності будемо мати такий цивілізований підхід до використання коштів на розвиток регіонів», – сказав Президент. За його словами, обсяги фінансування для розвитку регіонів мають бути «кілька десятків мільярдів гривень. Таку мету ми поставили».

Віктор Янукович також висловив сподівання, що економічна ситуація в 2014 році буде краще. «Я вважаю, що економіка наступного року буде кращою, ніж економіка цього року. Є багато підстав так думати... Ми бачимо, що буде зростання. А це означає, що буде кращий бюджет», – сказав він. На переконання Президента, це стане основою для подальшого підвищення заробітних плат, пенсій і соціальних виплат.