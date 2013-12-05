Близько 300 мітингувальників пікетують столичний главк міліції

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, переважна більшість з яких молодь, підійшли практично впритул до центрального входу приміщення міліції і вимагають звільнення, на їхню думку, невинно затриманих за масові заворушення 1 грудня біля Адміністрації Президента.

Читайте також: Штурм АП інкримінують п’ятьом випадковим хлопцям – прес-служба Євромайдану

При цьому вони скандують: “Волю невинним!”.