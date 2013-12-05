Близько 300 мітингувальників пікетують столичний главк міліції
15:15, 05 грудня 2013Політика
518 0
Близько 300 мітингувальників пікетують приміщення, де розташований столичний главк міліції.
Мітингувальники скандують: “Волю невинним!”
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, переважна більшість з яких молодь, підійшли практично впритул до центрального входу приміщення міліції і вимагають звільнення, на їхню думку, невинно затриманих за масові заворушення 1 грудня біля Адміністрації Президента.
Читайте також: Штурм АП інкримінують п’ятьом випадковим хлопцям – прес-служба Євромайдану
При цьому вони скандують: “Волю невинним!”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter