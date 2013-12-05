Завтра опозиція розпочинає формування «незалежної влади в Києві» - Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, озвучуючи дії та плани опозиції під час висту перед мітингувальниками на Майдані Незалежності.

«Ми розпочинаємо із завтрашнього дня процес формування незалежної влади в Києві, київського місцевого самоврядування», - зазначив він.

Також Тягнибок наголосив, що проводиться велика міжнародна діяльність.

На тему: Над Київрадою піднято прапор Євросоюзу

«Ми апелюємо до міжнародної спільноти, щоб вони підтримали нас, щоб вони засудили кровопролиття в Україні, і щоб вони ввели персональні санкції проти тих, хто порушує права Української нації і права людини в нашій державі», - сказав політик.

На його думку, потрібно заблокувати «рахунки в банках за кордоном, маєтки, нерухомість», які належать владі.

Також лідер Свободи наголосив, що проводиться пікетування судів, Генпрокуратури та помешкань суддів та співробітників «Беркуту».

У свою чергу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зазначив, що у плані дій опозиції наразі 5 блоків. Зокрема, основні завдання: звільнення політичних в’язнів; кримінальне переслідування тих, хто віддавав накази бити мітингувальників; відставка уряду; дострокові президентські та парламентські вибори; підписання Угоди про Асоціацію з ЄС.

Крім того, Яценюк нагадав про «незаконно засуджених» активістів і повідомив, що у понеділок відбудеться пікетування Апеляційного суду.

Також Яценюк запропонував мітингувальникам «ініціювати акції під Межигір’ям».