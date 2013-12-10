Лук’янов домовився із опозицією обговорити із ПР створення неформальних робочих груп
Народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук’янов домовився із опозицією обговорити із ПР створення неформальних робочих груп.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Штабі національного спротиву після спілкування з опозицією.
«Ми поспілкувалися і ми прийшли до висновку, що потрібно шукати шлях розв’язання цих питань»,- сказав Лук’янов, проте він не пояснив, про які саме питання йдеться.
Лук’янов висловив думку, що поспілкувавшись депутати, могли б напрацювати прийнятні для керівників держави та опозиції рішення.
На уточнення, яких власне домовленостей досягли депутати, Лук’янов сказав: «Ми домовилися, що я поспілкуюся з народними депутатами із нашої фракції і з керівництвом фракції для того, щоб ми почали створювати неформальні робочі групи, щоб ми шукали шлях до порозуміння і обходили конфліктні ситуації».