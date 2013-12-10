Лук’янов домовився із опозицією обговорити із ПР створення неформальних робочих груп

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Штабі національного спротиву після спілкування з опозицією.

«Ми поспілкувалися і ми прийшли до висновку, що потрібно шукати шлях розв’язання цих питань»,- сказав Лук’янов, проте він не пояснив, про які саме питання йдеться.

Лук’янов висловив думку, що поспілкувавшись депутати, могли б напрацювати прийнятні для керівників держави та опозиції рішення.

На уточнення, яких власне домовленостей досягли депутати, Лук’янов сказав: «Ми домовилися, що я поспілкуюся з народними депутатами із нашої фракції і з керівництвом фракції для того, щоб ми почали створювати неформальні робочі групи, щоб ми шукали шлях до порозуміння і обходили конфліктні ситуації».