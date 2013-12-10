Вестервеллє просить Януковича не застосовувати силу
00:49, 10 грудня 2013Політика
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Віце-канцлер Німеччини, міністр закордонних справ Гідо Вестервеллє застерігає українську владу від насильства у відповідь на протести.
Вестервеллє застерігає українську владу від насильства у відповідь на протести / Фото : europressa.com
Про це Вестервеллє заявив у понеділок в Мадриді, повідомляє МЗС Німеччини, пише Українська правда.
"Свобода думки та зібрання повинні бути захищені всіма державними органами; протести не повинні використовуватися як привід для вчинення актів насильства", - сказав Вестервеллє.
"Кримінально- процесуальне законодавство, безумовно, не є правильним інструментом для пошуку гарного рішення", - додав він.
Віце-канцлер Німеччини також назвав "згубним" шлях "придушення, погроз чи насильства з будь-якого боку".
За словами Вестервеллє, демонстрація в минулі вихідні на Майдані Незалежності в Києві ще раз "показали прагнення українського народу до Європи ".
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