Вестервеллє просить Януковича не застосовувати силу

Про це Вестервеллє заявив у понеділок в Мадриді, повідомляє МЗС Німеччини, пише Українська правда.

"Свобода думки та зібрання повинні бути захищені всіма державними органами; протести не повинні використовуватися як привід для вчинення актів насильства", - сказав Вестервеллє.

"Кримінально- процесуальне законодавство, безумовно, не є правильним інструментом для пошуку гарного рішення", - додав він.

Віце-канцлер Німеччини також назвав "згубним" шлях "придушення, погроз чи насильства з будь-якого боку".

За словами Вестервеллє, демонстрація в минулі вихідні на Майдані Незалежності в Києві ще раз "показали прагнення українського народу до Європи ".