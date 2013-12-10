В Одесі збирають підписи під «Меморандумом одеситів трьох поколінь» для Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, текст меморандуму зачитали на мітингу, що відбувся на Приморському бульварі, біля пам`ятника Дюку. Зараз текст викладено в Інтернет, щоб кожен бажаючий міг під ним поставити свій підпис.

Зокрема, в меморандумі сказано, що першим було жорстоко розігнано наметове євромістечко в Одесі, потім - мітинги в інших містах «і, нарешті, в Києві».

«Кадри київського погрому студентської демонстрації спецпідрозділом «Беркут» сколихнули всю Україну і викликали обурення в усьому світі. Влада сама стала причиною того, що питання економіки та цивілізаційного вибору відійшли сьогодні на другий план. На порядку денному питання життя і безпеки громадян, змушених захищатися від власної влади, питання цілісності та безпеки країни. У цій ситуації перед кожним українцем стоїть сьогодні просте питання: чи згоден я далі жити з такою владою? Наша відповідь звучить - ми не згодні!», - йдеться в документі.

«Сьогодні ми звертаємося до Вас, наші співвітчизники, від Донецька до Львова, від Луганська до Севастополя, закликаємо завжди і у всіх конфліктах на чільне місце ставити непорушність прав людини, виступаємо за зміну всіх гілок влади: відставку Президента України, Кабінету Міністрів України, розпуск Верховної Ради і призначення нових виборів, закликаємо сьогодні згуртуватися не проти влади. Ми закликаємо згуртуватися не «проти», а «за». За наше спільне майбутнє. За майбутнє України», йдеться у зверненні.

Автори меморандуму - понад 20 громадських діячів Одеси. В даний час його підписали майже 350 осіб.