Загін мітингувальників висунувся до Лютеранської
03:00, 10 грудня 2013Політика
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Невеликий загін з приблизно 60 активістів Євромайдану, озброївшись дрючками, висунувся від будівлі КМДА в сторону вулиці Лютеранської.
Як повідомляють "Вести" з місця подій, по дорозі молоді люди доповнюють свою захисну і бойову амуніцію різними підручними засобами.
За їх інформацією, на Лютеранську прибуло кілька автобусів з "тітушками".
Зараз близько 60 мітингувальників від КМДА йдуть у бік Лютеранської.
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