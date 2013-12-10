Загін мітингувальників висунувся до Лютеранської

Як повідомляють "Вести" з місця подій, по дорозі молоді люди доповнюють свою захисну і бойову амуніцію різними підручними засобами.

За їх інформацією, на Лютеранську прибуло кілька автобусів з "тітушками".

Зараз близько 60 мітингувальників від КМДА йдуть у бік Лютеранської.