Загін мітингувальників висунувся до Лютеранської

03:00, 10 грудня 2013
Політика
581 0

Невеликий загін з приблизно 60 активістів Євромайдану, озброївшись дрючками, висунувся від будівлі КМДА в сторону вулиці Лютеранської.

Як повідомляють "Вести" з місця подій, по дорозі молоді люди доповнюють свою захисну і бойову амуніцію різними підручними засобами.

За їх інформацією, на Лютеранську прибуло кілька автобусів з "тітушками".

Зараз близько 60 мітингувальників від КМДА йдуть у бік Лютеранської. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter