Близько тисячі осіб продовжують мітинг на Майдані Незалежності
07:13, 10 грудня 2013Політика
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На Майдані переважно стоїть молодь
На Євромайдані продовжуються акції протесту
На Майдані переважно стоїть молодь, повідомляє кореспондент ТСН.
Кількість мітингувальників змінювалася протягом ночі і сягала 1-2 тисяч. Зараз на Майдані знаходиться близько 1 тис. осіб. Загалом ніч на Майдані минула спокійно.
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Щойно у соціальних мережах зʼявилася інформація про те, що по вулиці Лесі Українки в бік Майдану проїхав автобус із бійцями внутрішніх військ.
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