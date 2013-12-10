Близько тисячі осіб продовжують мітинг на Майдані Незалежності

На Майдані переважно стоїть молодь, повідомляє кореспондент ТСН.

Кількість мітингувальників змінювалася протягом ночі і сягала 1-2 тисяч. Зараз на Майдані знаходиться близько 1 тис. осіб. Загалом ніч на Майдані минула спокійно.

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Щойно у соціальних мережах зʼявилася інформація про те, що по вулиці Лесі Українки в бік Майдану проїхав автобус із бійцями внутрішніх військ.