Рух на Інститутській перекрито, біля АП стоїть більше 10 автобусів Внутрішніх військ

На столичній вулиці Інститутській за клубом Кабінету міністрів, на перетині з вулицею Банковою перекрито рух.

Як передає кореспондент УНІАН, там розташувалися 4 автобуси “Богдан”, у яких перебувають бійці спецпідрозділу “Гепард”.

Людей поблизу Банкової з боку вулиці Інститутської немає. Там, де раніше стояли барикади і намети, залишились металеві огорожі.

Поблизу Національного банку України мітингувальників теж немає.

На підході до Банкової з боку Інститутської стоять близько 50 бійців Внутрішніх військ МВС. Точну їхню кількість назвати неможливо, оскільки на вулиці Банковій біля входу до Адміністрації Президента стоять понад 10 автобусів.

По самій вулиці Інститутській люди можуть пересуватися вільно, вони проходять повз автобуси безперешкодно, також деякі рухаються йдуть проїжджою частиною, але вони не є учасниками акції, більшість іде на роботу. Зокрема, дехто заходить до Адміністрації Президента. Також люди прямують до комітетів Верховної Ради. Втім, є групи від 3 до 10 осіб, які йдуть у бік Майдану Незалежності.

На тему: ВВ продовжують тримати оточення Майдану з боку Європейської площі

Вулиця Садова з боку Інститутської також перекрита автобусами з правоохоронцями. Вікна в автобусах затоновані, однак люди, які виходять із розташовано поряд магазину, розповідають, що бійці гріються в автобусах.

На вулиці Садовій за кордоном автобусів можна побачити лише близько 10 бійців спецпідрозділу “Беркут”.

Вулиця Шовковична з боку Інститутської теж перекрита автобусами, у яких перебувають бійці Внутрішніх військ МВС. Близько 30 осіб гріються на вулиці, їм роздають чай і бутерброди. Вони пропускають людей, які йдуть на роботу. Також вони пропускають тих журналістів, у яких є акредитація до Верховної Ради.

Біля правоохоронців чергує одна карета швидкої допомоги.

На розі Шовковичної та вулиці Грушевського комунальники розчищають сніг.