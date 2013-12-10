Близько 2 тисяч мітингувальників продовжують акцію протесту на Майдані
13:27, 10 грудня 2013Політика
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На столичному Майдані Незалежності перебувають близько 2 тис. мітингувальників
Активісти на Майдані прибирають сніг
На столичному Майдані Незалежності перебувають близько 2 тис. мітингувальників.
Як передає кореспондент УНІАН, частина з них зібрались біля сцени, інші перебувають у наметах.
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Дехто з мітингувальників прибирають від снігу територію біля монументу Незалежності.
У Будинку профспілок атмосфера спокійна. Журналісти чекають на брифінги. Представники ЗМІ також мають змогу зігритися гарячим чаєм та з'їсти бутерброди. Частина мітингувальників також харчується на першому поверсі будівлі.
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