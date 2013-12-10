Штурм офісу на Турівській: У МВС кажуть, що "Батьківщина" тут ні до чого (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гнатів.

“До політики, до політичної партії “Батьківщина” це не має відношення”, - сказав він.

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Гнатів пояснив, що обшук у приміщенні за адресою: вулиця Турівська, 19-Б, проводився із санкції суду в рамках розслідування кримінального провадження за зверненням групи громадян, яке надійшло до органів внутрішніх справ 6 грудня і в якому заявники зазначали, що, на їхню думку, керівництво комерційної структури - “МЦ офіс” заволоділо шахрайським шляхом майном, яке їм належить.

Як зазначив Гнатів, після отримання заяви було відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) та ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Заступник начальника Головного слідчого управління МВС повідомив, що перед зверненням до суду для отримання санкції на обшук приміщення за вказаною адресою слідчими було надано запит та отримано відповідь від БТІ щодо ідентифікації того, кому належить це приміщення, після чого було здійснено обшук.

На запитання, якою була необхідність залучати до обшуку співробітників спецпідрозділу “Беркут”, Гнатів відповів, що була інформація про можливість виникнення проблем із потраплянням до приміщення та вилученням документів, і для цього був задіяний спецпідрозділ.

Відповідаючи на запитання, чи є на вилучених електронних носіях, як стверджують у “Батьківщині”, листування партії, Гнатів сказав: «Ми ще не знаємо, що зберігається на цих серверах. Зараз проводиться експертиза».

На прес-конференції в прес-центрі Штабу національного спротиву заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов заявив, що учора під час вилучення серверів з центрального офісу «Батьківщини» правоохоронці не надали жодного юридичного документу, а також не склали жодного опису винесеного обладнання.

Про це повідомили УНІАН у прес-служба ВО “Батьківщина”

Він повідомив деталі вчорашнього захоплення правоохоронцями центрального офісу партії у Києві.

«Озброєні підрозділи заблокували всі виходи з офісу. Вони перестрибували через паркан, щоб цілеспрямовано атакувати сервер партії. Усі розмови (міліції) про те, що переплутали будинок із сусіднім офісним центром, - це маячня», - зазначив Турчинов.

«Вони виламали двері, поклали працівників обличчям на підлогу і забороняли говорити, погрожуючи автоматами в спину молодим хлопцям, які там працюють», - додав Турчинов.

«Це пряма агресія з боку влади, яку навіть не прикрили якоюсь фальшивою кримінальною справою, бо ці справи не встигають штампувати», - заявив він.

Турчинов повідомив, що внаслідок озброєного нападу з офісу було «вкрадено» сервери партії, на яких зберігалася вся документація, й електронний архів, було пошкоджене обладнання, завдяки якому здійснювався захищений зв’язок з регіонами. При цьому жодного опису вилученого обладнання не було здійснено.

«Така злочинна схема викрадення носіїв та серверів може призвести до будь-яких фальсифікацій. Влада вийшла за межі законів», - переконаний Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня озброєні автоматами бійці спецпідрозділу «Беркут» захопили офіс партії «Батьківщина». За інформацією прес-служби «Батьківщини», з офісу, розташованого на вул.Турівська, 13, було винесено сервери.

Разом з тим в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України пояснили, що обшук в офісі «Батьківщини» проводився за санкцією суду.

У міліції також зазначили, що до МВС надійшло звернення групи громадян щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам, – комп’ютерною технікою на суму понад 350 тис. грн.

Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування на підставі рішення суду працівниками міліції проведено обшук у приміщенні зазначеної комерційної структури за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 19-Б.

Під час обшуку вилучено комп’ютерну техніку та документи підприємства, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відео: ТСН