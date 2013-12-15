Люди на Майдані хочуть мати нормальне життя, а не виживати - євродепутат

Про це Демесмекер сказав у коментарі Радіо Свобода під час візиту до Києва.

«Мова йде не лише про країни Східної чи Північно-Східної Європи – як-то країни Балтії чи Польщу, які, так історично склалося, є союзниками України. Мова йде так само про Німеччину, Бельгію, Францію – у країнах, на кшталт цих, підтримка також є дуже широкою», – сказав він.у

За словами Демесмекера, Європарламент був дуже розчарований рішенням Президента Віктора Януковича не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.

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Водночас Демесмекер зауважив, що під час візиту до Києва переконався, що учасники акції протесту на Майдані Незалежності вимагають від української влади не лише підписати Угоди про асоціацію з ЄС.

«Люди, які стоять на Майдані, хочуть змінити систему. Мова йде не лише про Угоду про асоціацію – мова йде про зміну системи на реальну демократію, де є повага до людської гідності, до прав людини, де можна мати нормальне життя, а не виживати», – вважає Демесмекер.

Бельгійський політик також висловив думку, що вихід із політичної кризи в Україні сторони мають погодити у наступні кілька днів.

«Зрештою, сторони мають ухвалити якесь політичне рішення. Так, Майдан – це дуже потужний рух людей із вулиці, але зрештою, має бути ухвалене якесь політичне рішення. Має бути діалог, кінцева мета якого – пошук консенсусу. Це має бути зроблено у наступні кілька днів», – сказав Демесмекер.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що викликало хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.