Рибак відкрив і закрив засідання парламенту
10:35, 18 грудня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив засідання парламенту і фактично одразу закрив його
Рибак одразу закрив засідання
Як передає кореспондент УНІАН, із заблокованої опозицією президії Рибак попросив депутатів зареєструватися. У залі зареєструвалися лише 217 депутатів, тоді як для ухвалення рішень необхідна присутність хоча б 226.
Незважаючи на це, Рибак все ж оголосив про відкриття засідання парламенту і він запросив керівників фракцій до свого кабінету для проведення консультацій.
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Після цього спікер зазначив, що у зв'язку із неможливістю подальшої роботи ВР він закриває сьогоднішнє засідання.
Разом з тим опозиційні депутати продовжують блокувати президію та трибуну.
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