Томенко сподівається, що Тимошенко зможе брати участь у виборах

Єдиного кандидата у президенти від опозиції необхідно визначити після рішення Європейського суду з прав людини щодо Тимошенко.

Як повідомляє прес-служба народного депутата України Миколи Томенка, на цьому він наголосив сьогодні під час брифінгу у Штабі національного спротиву, відповідаючи на запитання журналістів щодо актуальності питання висунення єдиного кандидата у президенти від опозиції.

Томенко також зазначив, що він стурбований двома тенденціями. По-перше, спробою перетворити висунення єдиного опозиційного кандидата у президенти на фарс, коли вони самопроголошуються ледь не зі сцени Євромайдану. «У нас і так вже багато самопроголошених комісарів, комендантів та інших керівників. Очевидно, що єдиний кандидат у президенти від опозиції - це занадто відповідальна річ, щоб це робити під час мітингу», – вважає політик.

На його думку, необхідно створити експертну групу, яка повинна визначити єдиного кандидата з числа найпопулярніших кандидатів та тих, кого найбільше підтримує українське суспільство.

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«Очевидно, що на сьогодні, за даними експертів і соціологів, серед опозиційних кандидатів найбільшу підтримку мають Юлія Тимошенко та Віталій Кличко. Всі решта - далеко позаду. Саме це вимагає від нас ухвалювати рішення про єдиного кандидата після рішення Європейського суду з прав людини, оскільки якщо це робити зараз, то вийде, що не розглядатиметься варіант найрейтинговішого кандидата від опозиції», - зауважив Томенко.

На його переконання, з моральної точки зору неправильно сьогодні виключати Юлію Тимошенко з процесу визначення єдиного кандидата, наче її не існує. «Після рішення Європейського суду з прав людини, яке, як прогнозують, відбудеться у квітні, ми ще встигнемо це зробити до президентської кампанії», - зазначив Микола Томенко.

Він наголосив, що єдиним кандидатом від опозиції повинен бути той кандидат, який переможе Віктора Януковича у другому турі з великим відривом, оскільки задля перемогти треба буде долати і адмінресурс, і можливі фальсифікації.