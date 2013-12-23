Опозиція завтра пікетуватиме засідання Київради

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву повідомив народний депутат від “Батьківщини” Володимир Бондаренко.

Він нагадав, що на завтрашньому засіданні планується розглянути 5 питань, і жодне з них не стосується розподілу земельних ділянок чи майнових комплексів. Так, планується розглянути, зокрема, звернення до київської громади, яке Бондаренко вважає “однобоким”.

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“Там жодного слова не сказано, на жаль, про жорстоке побиття силами “Беркуту” і Внутрішніх військ громадян, киян і не киян, а лише говориться про необхідність наведення санітарного порядку і таке інше”, - сказав він і додав, що на противагу цьому документу готується звернення депутатів від опозиції.

Також планується розглянути питання внесення змін до діючого бюджету Києва у сумі 130 млн грн, які планується виділити для бюджетних структур міста, у першу чергу вчителів та лікарів.

Крім того, завтра Київрада планує розглянути зміни до плану соціально-економічного розвитку Києва на 51 млн грн, а також створення спеціального порядку стягнення податку з громадян, які здають житло.

П'яте питання, яке завтра має розглянути Київрада, - це зміни до структури міської держадміністрації, зокрема, збільшення апарату КМДА.

“Усі п'ять питань для нормалізації завершення фінансового року і взагалі року потрібні. Але порядок їхнього ухвалення, порядок їхньої розробки нас не влаштовує”, - наголосив Бондаренко і додав, що з цієї причини планується пікетувати засідання Київради.

У свою чергу, народний депутат від ВО “Свобода” Андрій Іллєнко зазначив, що акція пікетування засідання Київради розпочнеться о 8.30 і в ній візьмуть участь депутати, жителі Києва та учасники Майдану.

“Ми будемо діяти відповідно до ситуації. В будь-якому випадку ми будемо робити такі умови, щоб вони (депутати Київради - УНІАН) відчували цей постійний тиск”, - сказав депутат. За словами Іллєнка, Київраді нагадають, що вона “не представляє киян”, і попросять “припинити цей фарс”.

Крім того, Бондаренко нагадав, що частина мітингувальників залишається у приміщенні КМДА. Так, повідомив він, завтра також планується вимагати від секретаря Київради Галини Гереги відкликати судовий позов щодо “захоплення громадянами приміщень, у яких розташована місцева влада”. “Це не захоплення. Це просто громадяни прийшли в орган самоврядування, який є у Києві, і сказали, що він не повинен бути для них закритий, вони мають вільно туди заходити”, - зауважив Бондаренко.