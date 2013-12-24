Назарбаєв виключив "половинчасте" входження нових країн до МС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав перед початком засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав.

"Що стосується розширення нашого союзу, ми за це, ми не замкнута організація і не проти когось ця організація створюється... Ми маємо приймати без будь-яких вилучень, 100% мають ти, хто вступає, прийняти угоди (МС). Є у них проблеми, давайте потім розглянемо, що ніякого приєднання до МС зі збереженням особливих режимів ми не повинні дозволити. Половинчастого вступу не має бути", - сказав Назарбаєв, кажучи про приєднання Киргизії та Вірменії до МС.

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Він запропонував прийняти дорожню карту про приєднання Киргизії до МС, проте, за його словами, виникають складнощі з приєднанням Вірменії, хоча вона більш готова до інтеграції.

"Дорожня карта" в цілому щодо Вірменії узгоджена, вважаю, в цілому можна її прийняти. Разом з тим питання про кордон МС, де він проходитиме у Вірменії, залишається відкритим у зв'язку з Нагорно-Карабаським конфліктом", - наголосив Назарбаєв і додав, що Казахстан цю "дорожню карту" підписуватиме з особливою думкою.

Довідка УНІАН. Митний союз запрацював із січня 2010 року. В даний час до нього входять Росія, Білорусь і Казахстан. До МС запрошувалися Киргизія, Україна і Таджикистан.

З 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі та Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір, який має стати важливою віхою на шляху до створення великого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

3 вересня Президент Вірменії заявив про намір вступити до Митного союзу.

Євразійський економічний союз планує почати свою роботу з 1 січня 2015 року.