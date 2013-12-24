Головне за день: огляд топ-новин

Едвард Сноуден заявив, що його місію виконано

Екс-співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден, який викрив програми масового стеження Агентства національної безпеки США та іншу розвідувальну інформацію, в інтерв'ю виданню Washington Post заявив, що його місію виконано. "Для мене, в сенсі особистого задоволення, місія вже завершена. Я вже переміг. Щойно журналісти змогли працювати (з наданими їм документами), все, що я намагався робити, було визнано значущим. Пам'ятайте: я не хотів змінити суспільство. Я хотів дати суспільству шанс змінити себе", - заявив Сноуден .

Герега закрила сесію Київради через 10 хвилин після відкриття

Секретар Київради Галина Герега закрила сьогоднішню сесію Київради через 10 хвилин після відкриття. Після цього в залі пролунав гімн і Герега без коментарів залишила залу, де проходило засідання. Представників ЗМІ запросили на брифінг. В залу, де проводилось засідання, зайшли близько 20 народних депутатів від “Свободи” і “Батьківщини”.

Вони вимагали пояснити, чому їх не пускали на засідання. Трибуна, на якій перебувала Герега, була оточена представниками ЗМІ та народними депутатами. За словами народного депутата від ВО «Свобода» Андрія Іллєнка, «нелегітимне збіговисько людей, які чомусь називають себе Київською міською радою, намагаються узурпувати владу в столиці. Вони проводять збори, називаючи їх сесіями міської ради, від імені киян. Однак усі бачимо, що ніякої міської ради в Києві немає».

Депутати не розглянули жодного питання порядку денного. Вони встигли лише взяти за основу цей порядок.

На брифінгу Герега заявила, що через зрив сесії Київради бюджетники не отримають муніципальні надбавки, а “Київпастранс” залишиться без зарплат.

Саакашвілі та ще 35 іноземцям заборонили в`їзд до України - ЗМІ

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов стверджує, що МЗС і СБУ задовольнили його запит про заборону в'їзду в Україну 36 осіб, серед яких колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі, громадяни США і країн Євросоюзу. Про це «регіонал» повідомив журналістам. Разом з тим у МЗС заявили, що ще не розглядали пропозицію Царьова.

Україна отримала перші $3 млрд російського кредиту

Росія придбала перший транш українських суверенних облігацій на суму $3 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з главою уряду України Миколою Азаровим.

"Вчора за моїм дорученням і на підставі підписаних документів нами був придбаний перший транш суверенних облігацій на суму $3 млрд, і вчора вони пішли в центральний банк України", - сказав Медведєв.

Українці винні російським банкам $11 мільярдів

Обсяг вимог банків РФ до резидентів України на 1 липня поточного року становив 11 мільярдів доларів, що не є суттєвим для стабільності банківської системи.

Українці витрачають на їжу більше за всіх у Європі - дослідження

Середньостатистична українська сім'я витрачає більше половини своїх витрат на продукти харчування. Багато в чому це обумовлено, перш за все, невисокими середніми доходами громадян.

Частка витрат на продукти харчування в країнах із забезпеченим населенням і високим рівнем життя, як правило, низька і становить 10-15% від витрат сімей, звертають увагу дослідники. Всі інші витрати здійснюються на дозвілля, подорожі, комунікації, гарну медицину та освіту, техніку і одяг.

В Україні ввели нові номерні знаки для автомобілів

У грудні 2013 Міністерство юстицій нарешті затвердило торішній держстандарт на номерні знаки для легкового транспорту, останні доповнення до ДСТУ 4278:2012 були узгоджені і затверджені буквально кілька днів тому.

Янукович побачив у Євромайдані прагнення людей до кращого життя

За словами Президента, необхідність захисту національних інтересів та вирішення проблемних економічних питань стали причиною відтермінування підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, і саме це рішення уряду стало поштовхом до створення Євромайдану.

Водночас він наголосив, що недоліком у цьому процесі була недостатня інформаційна політика, оскільки людям несвоєчасно пояснювали позицію влади щодо відстоювання національних інтересів.

У лікарні помер чоловік, побитий правоохоронцями за Євромайдан у Києві

"Зі словами "как нам надоел ваш Майдан" троє беркутівців" жорстоко побили Павла і залишили на вулиці. Він сам добрався додому. Дружина викликала швидку. Приїхали, запропонували везти в лікарню. Павло відмовився, бо дорого, думав обійдеться. Але не обійшлося. Через два дні він помер в реанімації 12 лікарні на Підвисоцького. В лікарню прийшов капітан Шевченківського РОВД, бо в історії хвороби було записано - побитий на Майдані. Взяв покази у дружини Лесі. Та сказала про всі обставини смерті. Тіло направили на судмед експертизу", - заявив Сергій Сиротенко у Facebook. У міліції цю інформацію спростували, заявивши, що чоловік помер від пневмонії. Разом з тим джерела УНІАН у правоохоронних органах повідомили, що чоловіка бив не "Беркут", а працівники приватної охоронної фірми.