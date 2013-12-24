В Україні ввели нові номерні знаки для автомобілів

16:31, 24 грудня 2013
Суспільство
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У грудні 2013 Міністерство юстицій нарешті затвердило торішній держстандарт на номерні знаки для легкового транспорту, останні доповнення до ДСТУ 4278:2012 були узгоджені і затверджені буквально кілька днів тому.

В Україні введені нові номерні знаки

Київські номерні знаки доповняться буквосполученням КА нарівні з АА, кримські отримають індекс КК. 

У більшості випадків буквосполучення для нових номерних знаків будуються за правилом заміни першої літери. Там, де спочатку стояла буква А з'явилася буква К, буквосполучення з першою літерою В замінили на відповідні з буквою Н, а С - стала українською буквою I, повідомляє autoua.net.

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Відзначимо, що раніше номерами з вузькою буквою I могли похвалитися тільки автомобілі Київської та Полтавської областей. Тепер когорту вузьких слів поповнили буквосполучення для номерних знаків Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей, а також міста Севастополя.

ТерриторияЕстьДобавится
Автономна республіка Крим АК КК
Вінницька область АВ КВ
Волинська область АС КС
Дніпропетровська область АЕ КЕ
Донецька область АН КН
Житомирська область АМ КМ
Закарпатська область АО КО
Запорізька область АР КР
Івано-Франківська область АТ КТ
Київська область АІ КІ
м. Київ АА КА
Кіровоградська область ВА НА
Луганська область ВВ НВ
Львівська область ВС НС
Миколаївська область ВЕ НЕ
Одеська область ВН НН
Полтавська область ВІ НІ
Рівненська область ВК НК
Сумська область ВМ НМ
Тернопільська область ВО НО
Харківська область АХ КХ
Херсонська область ВТ НТ
Хмельницька область ВХ НХ
Черкаська область СА ІА
Чернігівська область СВ ІВ
Чернівецька область СЕ ІЕ
м. Севастополь СН ІН
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