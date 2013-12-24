В Україні ввели нові номерні знаки для автомобілів
У грудні 2013 Міністерство юстицій нарешті затвердило торішній держстандарт на номерні знаки для легкового транспорту, останні доповнення до ДСТУ 4278:2012 були узгоджені і затверджені буквально кілька днів тому.
Київські номерні знаки доповняться буквосполученням КА нарівні з АА, кримські отримають індекс КК.
У більшості випадків буквосполучення для нових номерних знаків будуються за правилом заміни першої літери. Там, де спочатку стояла буква А з'явилася буква К, буквосполучення з першою літерою В замінили на відповідні з буквою Н, а С - стала українською буквою I, повідомляє autoua.net.
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Відзначимо, що раніше номерами з вузькою буквою I могли похвалитися тільки автомобілі Київської та Полтавської областей. Тепер когорту вузьких слів поповнили буквосполучення для номерних знаків Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей, а також міста Севастополя.
|Территория
|Есть
|Добавится
|Автономна республіка Крим
|АК
|КК
|Вінницька область
|АВ
|КВ
|Волинська область
|АС
|КС
|Дніпропетровська область
|АЕ
|КЕ
|Донецька область
|АН
|КН
|Житомирська область
|АМ
|КМ
|Закарпатська область
|АО
|КО
|Запорізька область
|АР
|КР
|Івано-Франківська область
|АТ
|КТ
|Київська область
|АІ
|КІ
|м. Київ
|АА
|КА
|Кіровоградська область
|ВА
|НА
|Луганська область
|ВВ
|НВ
|Львівська область
|ВС
|НС
|Миколаївська область
|ВЕ
|НЕ
|Одеська область
|ВН
|НН
|Полтавська область
|ВІ
|НІ
|Рівненська область
|ВК
|НК
|Сумська область
|ВМ
|НМ
|Тернопільська область
|ВО
|НО
|Харківська область
|АХ
|КХ
|Херсонська область
|ВТ
|НТ
|Хмельницька область
|ВХ
|НХ
|Черкаська область
|СА
|ІА
|Чернігівська область
|СВ
|ІВ
|Чернівецька область
|СЕ
|ІЕ
|м. Севастополь
|СН
|ІН