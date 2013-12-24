В Україні ввели нові номерні знаки для автомобілів

Київські номерні знаки доповняться буквосполученням КА нарівні з АА, кримські отримають індекс КК.

У більшості випадків буквосполучення для нових номерних знаків будуються за правилом заміни першої літери. Там, де спочатку стояла буква А з'явилася буква К, буквосполучення з першою літерою В замінили на відповідні з буквою Н, а С - стала українською буквою I, повідомляє autoua.net.

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Відзначимо, що раніше номерами з вузькою буквою I могли похвалитися тільки автомобілі Київської та Полтавської областей. Тепер когорту вузьких слів поповнили буквосполучення для номерних знаків Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей, а також міста Севастополя.