Луценко впевнений, що у січні Майдан отримає новий імпульс активності

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Третьої української республіки», про це він сказав в ефірі радіо «Свобода».

«У житті учасників Майдану є місце для сімейних та релігійних цінностей. Цього року їх святкування відбудеться на Майдані. І я з родиною, і всі лідери опозиції зі своїми сім’ями будуть там. І на Новий рік, і на Різдво. Сподіваюся, сотні тисяч людей прийдуть туди, щоб зустріти Новий рік нової країни в правильному місці», - сказав Луценко і принагідно запросив «усіх, хто чує» на Майдан.

«А вже після свят розпочнеться страйк заради паралізації влади минулого. Це буде, зокрема, і облога межигірської барлоги», - зазначив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про певне розчарування людей тим, що, попри такі масові мирні виступи, влада все ще залишається у своїх кріслах, Луценко нагадав, що зараз відсутні юридичні механізми для зміни влади.

«У нас багато «героїв» у соціальних мережах, але вони «зайці» у своїх вчинках. Такі справді мають певне розчарування, що перемога не дісталася вже. Проте ті, хто хочуть штурмувати Адміністрацію Президента та Кабмін – будь ласка, робіть це без мене. Бо це кров і запровадження надзвичайного стану. Тим більше, захопивши приміщення, неможливо захопити владу», - переконаний політик.

Силовий сценарій, на його думку, призведе до того, що Майдан не лише «втратить обличчя перед власним народом, але і перед демократичним Заходом. До того ж, можна одразу ж втратити щонайменше пів України. За таких умов можна взагалі втратити державу, яка стане навіть не малоросійським краєм у руках Путіна, а просто російською губернією».

Тому «треба серйозно готуватися до проведення у січні всеукраїнського страйку», наголосив Луценко.