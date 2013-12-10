Луценко: Суспільство випередило в своєму розвитку політичні еліти

Так він прокоментував сьогоднішню зустріч чотирьох українських президентів, повідомили УНІАН у прес-службі Луценка.

«В Україні – глибока політична криза, вирішення якої потребує спільних зусиль влади та суспільства. Після 30 листопада ми прокинулися вже в іншій країні, де неможливо відбутися загальними фразами круглого столу з відібраними владою учасниками», - заявив він. За його словами, суспільству запропонували імітацію процесу діалогу, а не шлях виходу з кризи.

«Минуле має перестати керувати майбутнім. Вже сьогодні зрозуміло, що суспільство випередило в своєму розвитку політичні еліти. За столом переговорів мають сидіти влада, опозиція та представники громадянського суспільства. Сьогодні тільки Майданом можна сформулювати порядок денний країни і запропонувати адекватні механізми його втілення», - зазначив Луценко.

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Для початку такого діалогу, на його думку, владі треба виконати три обов’язкові вимоги: звільнити ув’язнених активістів Майдану; звільнити з посади міністра внутрішніх справ, аби унеможливити чергове побиття мирних демонстрантів; повернути спецназ в казарми з вулиць столиці.

«Тільки це може стати основою для початку співпраці щодо повного перезавантаження країни, і тільки такі вимоги сприймає Майдан», - переконаний Луценко.

Щодо подальших кроків у системних змінах, то, на думку Луценка, очевидно, що «Україні потрібно повернутися до Конституції 2004 року, сформувати нову парламентську більшість, яка створить технічний уряд і ухвалить пакет нового виборчого законодавства. Новий уряд має підписати угоду з ЄС. Влада має розуміти, що це не план окремих політиків, це – вимоги Майдану».

Щодо обіцянки Віктора Януковича «випустити активістів Майдану», то Луценко зазначив: «Майдан слідкуватиме за виконанням цієї обіцянки Президента».

Також лідер «Третьої Української Республіки» порадив президентові у Міжнародний день прав людини знайти можливість нарешті ознайомитися із Декларацією прав людини і зрозуміти, що право на мирні зібрання є невід’ємним правом будь-якого громадянина.

Як повідомляв УНІАН, у круглому столі, ініційованому Леонідом Кравчуком, сьогодні брали участь лише представники влади. На круглому столі, який проходив в Палаці "Україна", були присутні голова Верховної Ради України Володимир Рибак, віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, міністри Олена Лукаш і Раїса Богатирьова. Також були присутні голова КМДА Олександр Попов, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова фракції КПУ Петро Симоненко і позафракційний народний депутат Володимир Литвин. Також за столом - радник Президента України Марина Ставнійчук.

Пізніше прибули глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет і кілька осіб, які заявили, що є представниками Майдану.

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив, що опозицію не запрошували на цей круглий стіл.

Учасники сьогоднішнього засідання повідомили, що «круглий стіл» влади і опозиції проведуть в середу, 11 грудня, о 14.00.