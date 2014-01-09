Міліція знайшла активіста, який нібито застосував силу проти працівників КМДА

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який у столичній мерії застосував силу проти працівників КМДА.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

Як зазначили в міліції, 9 січня о 9-й ранку в Шевченківське райуправлінні ГУМВС України в Києві надійшло повідомлення від працівників КМДА про те, що невідомий на вході до приміщення столичної мерії бризнув їм в обличчя з газового балончика, а одному з них ще й спричинив тілесне ушкодження.

«Двоє співробітників Київської держадміністрації вранці намагалися потрапити на свої робочі місця, однак зазнали опору від громадських активістів. Зі слів потерпілих, представники «народної самооборони», які здійснюють охорону адмінбудівлі, на вході попросили їх пред`явити документи. Після цього між охоронцями та працівниками КМДА почалася штовханина і словесна перепалка. В результаті виниклого конфлікту проти співробітників мерії було застосовано газовий балончик. Окрім цього, одного з чоловіків вдарили по спині», - йдеться в повідомленні.

В приміщення КМДА викликали правоохоронців, які опитали свідків цього інциденту. На цей час нападник вже втік з місця пригоди, зазначили у ВЗГ.

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Потерпілим чоловікам була надана першочергова медична допомога. Після чого для подальшого медичного обстеження їх було направлено до лікарні. Попередньо у одного з них діагностовано опіки шкіри обличчя та слизової оболонки ока, йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».

В ході проведення першочергових заходів працівники карного розшуку Шевченківського райуправління міліції встановили особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

За даними міліції, це мешканець Києва 1982 року народження, безробітний. За попередньою інформацією, молодий чоловік перебуває на психіатричному обліку.

«Від надання будь-яких пояснень без присутності адвоката він відмовився. Окрім цього, пояснив правоохоронцям, що він сам не проти розповісти що сталося вранці, але не може - «такі інструкції». На решту питань про інструкції та обставини події хлопець не відповів», - йдеться в повідомленні.

Розслідування всіх обставин пригоди проводить Шевченківське РУ ГУМВС України в місті Києві.