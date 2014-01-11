Співорганізатор: У Харкові “тітушки” заблокували реєстрацію учасників форуму Євромайданів
У Харкові молоді люди спортивної статури заблокували вихід з приміщення по вулиці Чернишевського, де зараз проходить реєстрація учасників Першого всеукраїнського форуму Євромайданів.
Про це кореспондента УНІАН повідомив співорганізатор форуму, громадський активіст Дмитро Пилипець.
За його словами, молоді люди блокують роботу реєстраційної комісії, а також не пропускають учасників форуму до мікроавтобусів, які б мали відвезти їх до місця проведення з'їзду.
У цей час спостерігачі та журналісти, які планували висвітлювати роботу форуму, що мав відбутися у приміщення Харківського автомобільно-дорожнього технікуму, переїжджають в інше приміщення, де, можливо відбудеться форум.
Як повідомляв УНІАН, 11-12 у Харкові має відбутися Всеукраїнський форум Євромайданів.
Форум мав розпочатися близько 12.00. Разом з тим делегатів заходу попросили залишити актову залу автомобільно-дорожнього технікуму, у якій мало розпочатися пленарне засідання з'їзду. Близько 12.30 до учасників форуму, яких організатори почали заводити до актової зали технікуму, підійшов чоловік, який представився директором технікуму Анатолієм Перевозником. Чоловік в ультимативній формі попросив людей покинути приміщення.
Водночас робітниця технікуму наголосила, що “відбулася накладка, і в цьому приміщенні має відбуватись інший захід”.