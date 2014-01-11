Співорганізатор: У Харкові “тітушки” заблокували реєстрацію учасників форуму Євромайданів

Про це кореспондента УНІАН повідомив співорганізатор форуму, громадський активіст Дмитро Пилипець.

За його словами, молоді люди блокують роботу реєстраційної комісії, а також не пропускають учасників форуму до мікроавтобусів, які б мали відвезти їх до місця проведення з'їзду.

У цей час спостерігачі та журналісти, які планували висвітлювати роботу форуму, що мав відбутися у приміщення Харківського автомобільно-дорожнього технікуму, переїжджають в інше приміщення, де, можливо відбудеться форум.

Як повідомляв УНІАН, 11-12 у Харкові має відбутися Всеукраїнський форум Євромайданів.

Форум мав розпочатися близько 12.00. Разом з тим делегатів заходу попросили залишити актову залу автомобільно-дорожнього технікуму, у якій мало розпочатися пленарне засідання з'їзду. Близько 12.30 до учасників форуму, яких організатори почали заводити до актової зали технікуму, підійшов чоловік, який представився директором технікуму Анатолієм Перевозником. Чоловік в ультимативній формі попросив людей покинути приміщення.

Водночас робітниця технікуму наголосила, що “відбулася накладка, і в цьому приміщенні має відбуватись інший захід”.