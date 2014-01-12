Віче в Києві завершилося. На Майдані розпочався концерт
15:06, 12 січня 2014Політика
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На Майдані Незалежності для учасників Народного віче розпочався концерт
Як передає кореспондент УНІАН, після виступу з трибуни Євромайдану лідерів опозиційних сил Віталія Кличка, Олега Тягнибока, Арсенія Яценюка, буо оголошено про завершення Народного віче.
Наразі розпочався концерт.
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Першим виступив співак Тарас Петриненко. Він зауважив: “а таке Україна не Росія”. Він додав, що ряд відомих людей в Росії намагаються принизити Євромайдан і, зокрема, прокоментував слова Михайла Задорнова про єврохохлів.
Після чого Петриненко виконав на Майдані низку своїх пісень.
Після співака на сцені знову почали виступати політики і громадські активісти.
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