Рада заборонила їздити автоколонами і ходити на мітинг у масці чи шоломі

Верховна Рада разом з іншими законами підтримала посилення захисту суддів та працівників правоохоронних органів, а також більш жорсткі обмеження на проведення масових акцій.

За прийняття відповідного законопроекту (№3879) "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" підняттям руками проголосували 235 депутатів.

Про це пише Українська Правда.

У пояснювальній записці необхідність прийняття цього закону обгрунтована "суттєвим загостренням політично-соціальної кризи".

"Непоодинокими стали випадки масових заворушень, втручання в роботу державних та правоохоронних органів, відбуваються захоплення будівель державної та комунальної власності, набули широкого розповсюдження прояви вандалізму та екстремізму, значно збільшилась кількість хуліганських дій", - йдеться в ній.

Тепер рух у автоколонах з більш ніж 5 авто без узгодження с МВС караються штрафом від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права керування транспортними засобами на 1-2 роки з вилученням транспортного засобу.

Крім того, участь у масових акціях "у масці, шоломі або з використанням інших засобів чи способів маскування" тягне за собою накладення штрафу чи адмінарештом. Встановлення під час них "малих архітектурних форм" без дозволу МВС каратиметься схожим чином.

Наклеп, який поширюють в Інтернеті, "карається штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року".

За блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади і об'єднань громадян, можуть карати в'язницею сроком до п'яти років.

За незаконне збирання, зберігання чи поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів чи членів сім’ї, а також образу чи вчинення тиску на суддю тепер можна отримати штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів чи два роки в'язниці.

Максимальна санкція за аналогічні дії щодо працівника правоохоронного органу та його родичів і сім'ї - арешт на строк до шести місяців.

Також Рада прийняла закони "Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів" (№3837) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень для забезпечення безпеки дорожнього руху, зареєстрованих в автоматичному режимі (№3855)".