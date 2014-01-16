Закон про заочне кримінальне провадження прийнято з метою засудити Тимошенко – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив, виступаючи зі сцени Євромайдану.

“Вони прийняли сьогодні закон проти основного конкурента Віктора Януковича — Юлії Тимошенко. Цей закон тепер дає можливість, як у 1937 році, не дивлячись на перебування Тимошенко в лікарні, судити її далі за надуманими звинуваченнями, і через страх перед нею давати по 7, по 10 років”, - сказав Яценюк.

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Крім того, він заявив, що ухвалені сьогодні закони не перешкоджатимуть проведенню акцій протесту.

“Вони прийняли закон, що не можна їздити по 5 машин. Будемо їздити по 4. Вони прийняли закон, що не можна носити каски. Будемо носити їх з собою, а якщо треба - одягнемо в потрібний момент. Вони прийняли закон, що не можна писати правду в Інтернеті. Ми будемо робити самвидав і роздавати його мільйонними тиражами. Вони прийняли закон, що не можна оскверняти більшовицькі пам`ятники. Вони самі попадають”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.

Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.

Зокрема, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо заочного кримінального провадження), яким судам надано можливість розглядати справи за відсутності підсудних та їхніх адвокатів.