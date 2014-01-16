Влада реалізувала в Україні “кремлівський сценарій” - Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на Євромайдані лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок.

Він зазначив, що ухвалені сьогодні в парламенті закони фактично діють у двох країнах — Білорусі та Росії.

“Те, що відбулось сьогодні в українському парламенті, це є типовий кремлівський московський сценарій. Так, як Путін Януковичу надиктував, так і нині Рибак разом з більшістю — Партією регіонів і комуністами - виконав”, - наголосив Тягнибок.

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Він підкреслив, що сьогодні в Україні “була повністю узурпована законодавча влада”.

“Парламентаризм в Україні зник як явище”, - сказав Тягнибок.

Він також підкреслив, що сьогодні в Україні “вчинено державний переворот”.

Довідка УНІАН. Опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу ВР.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.

Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.