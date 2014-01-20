Переговори влади та опозиції є позитивним рухом вперед - Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон сказала перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми стежимо дуже пильно за подіями в Україні в останні кілька днів. Я бачу, що Президент Янукович збирається говорити з лідерами опозиції. Я маю надію, що це позитивний рух уперед," сказала Ештон.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України Віктор Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участі представників Кабінету міністрів та Адміністрації Президента для розгляду питань з урегулювання політичної кризи.

Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи з представниками опозиції у понеділок, 20 січня.

19 січня близько 15.00 розпочалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями на вулиці Грушевського в центрі Києва після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку Будинку уряду та Верховної Ради.