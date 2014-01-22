КМДА стверджує: хлопець, що впав з колонади на Грушевського, живий

За словами Мохорєва, цей потерпілий госпіталізований в лікарню №17, у нього забиття, однак переломів немає. На сьогоднішній день він знаходиться в середньому стані тяжкості, хоча відкидає, що постраждав на вул. Грушевського, і заявляє, що впав з даху під час спроби полагодити антену.

У той же час медики підтвердили два смертельних випадки від "травматичних поранень" на вул. Грушевського.

Мохорєв повідомив, що о 6:00 в середу до бригади швидкої допомоги звернувся волонтер, який попросив надати допомогу потерпілому на вул. Грушевського, який перебував у волонтерському медпункті. За його словами, медики були на місці через дві хвилини, однак змушені були констатувати біологічну смерть.

Крім того, в 8:33 було ще одне звернення волонтерів з приводу ще одного потерпілого. В 9:11 медики констатували смерть.

На неодноразові уточнюючі питання журналістів про те, чи були люди поранені вогнепальною зброєю, Мохорєв підкреслив: "Це були травматичні поранення". Обставини і характер ушкоджень, за його словами, повинні встановлюватися судмедекспертизою та правоохоронними органами.